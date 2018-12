ORLANDO, Fla. — Nikola Vucevic a inscrit 30 points et 20 rebonds et le Magic d’Orlando a mis un terme à sa séquence de quatre défaites en écrasant les Raptors de Toronto 116-87, vendredi soir.

D.J. Augustin a amassé 17 points et six aides pour le Magic, dont cinq de ses joueurs ont récolté plus de 10 points dans la victoire.

Le Magic, qui avait perdu cinq fois d’affilée devant les Raptors, a dominé les Raptors 51-16 dans une séquence de 16 minutes et a pris une avance de 31 points tard au troisième quart.

Kawhi Leonard a marqué 21 points pour les Raptors. Serge Ibaka a ajouté 17 points et huit rebonds.

Les Raptors (26-11) ont amorcé la rencontre avec le meilleur dossier de l’Association de l’Est, mais ont terminé la rencontre derrière les Bucks de Milwaukee.

Vucevic a récolté 12 points durant une séquence de jeu de 21-6, tard en première demie, ce qui a permis au Magic de retraiter au vestiaire avec une avance de neuf points.

Augustin a inscrit six points consécutifs au troisième quart pour permettre à la formation d’Orlando de se forger une avance de 68-51.

Après avoir réussi huit de leurs 12 premiers tirs, les Raptors ont pris les devants 19-9, avant de réussir que 11 de leurs 51 tirs suivants, prenant beaucoup de retard au tableau indicateur.