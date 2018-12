SUNRISE, Fla. — Voici cinq moments marquants du match disputé vendredi soir au BB&T Center entre le Canadien de Montréal et les Panthers de la Floride.

Un but du Canadien… 189 minutes plus tard

Avant le match, le Canadien avait été blanchi lors de ses trois dernières sorties face aux Panthers, soit en 188 minutes 54 secondes. Il lui a fallu 35 secondes pour mettre fin à cette longue léthargie. L’honneur est allé à Tomas Tatar, qui a profité d’une bourde du défenseur Mike Matheson, pressé par Brendan Gallagher, derrière son filet pour déjouer Roberto Luongo à l’aide d’un tir du revers du côté du bâton.

Un deuxième but en moins de trois minutes

Les hommes de Claude Julien avaient des ailes en début de rencontre et après moins de trois minutes de jeu, ils menaient déjà 2-0. Ce deuxième but est allé au dossier de Nicolas Deslauriers qui, posté à une dizaine de pieds du filet des Panthers, a réussi à faire dévier dans les airs un tir de Victor Mete malgré la présence du défenseur Aaron Ekblad à ses côtés. La rondelle a complètement changé de direction pour se faufiler à la gauche de Luongo. Le jeu avait pris naissance dans le fond de la zone des Panthers quand Kenny Agostino a gagné sa course pour la rondelle face à Keith Yandle.

Les Panthers réagissent

Après avoir évité une catastrophe en début de match, les Panthers ont repris des couleurs au milieu de la première période et ont coupé l’avance du Canadien de moitié. Henrik Borgstrom a marqué son deuxième but de la saison sur le troisième tir des Panthers à 8:01. Le jeu a commencé à la ligne bleue des Panthers lorsque Andrew Shaw n’a pas réussi à maîtriser une rondelle sautillante. Mike Hoffman en a profité pour s’en emparer et se présenter en zone montréalaise, sur le flanc droit. Après avoir perdu le disque une première fois, il a été en mesure de le reprendre lorsque Jesperi Kotkaniemi n’a pas été en mesure de maîtriser une passe de Shaw. Hoffman n’a pas raté cette seconde chance. Il a repéré Borgstrom dans l’enclave et celui-ci a battu Antti Niemi d’un bon tir des poignets décoché de l’enclave.

Les Panthers égalent le score

Grâce à un bond favorable profondément en zone du Canadien, les Panthers ont égalé le score à 2-2 avant la fin de la première période. Du fond de la zone du Tricolore, Troy Brouwer a tenté une passe vers le devant du filet d’Antti Niemi. La rondelle a frappé le patin droit de Paul Byron, qui cherchait en fait à la maîtriser, avant de rebondir dans l’enclave où se trouvait Denis Malgin. Bien que la rondelle bondissait légèrement, Malgin est parvenu à frapper le disque et celui-ci est passé entre le bras droit et la hanche de Niemi avant de rouler derrière la ligne rouge.

Trois buts du Canadien en troisième

Le Canadien a explosé avec trois buts en moins de 11 minutes en troisième période pour se sauver avec la victoire. Tomas Tatar a amorcé la pétarade en inscrivant son 14e but de la saison pendant une supériorité numérique à 8:54. Artturi Lehkonen a ajouté l’éventuel filet victorieux moins de sept minutes plus tard et Jonathan Drouin a complété la poussée décisive des hommes de Claude Julien en poussant la rondelle dans une cage déserte durant la dernière minute de jeu du temps réglementaire. Drouin avait auparavant participé au but de Tatar qui permettait au Canadien de rompre l’égalité de 2-2.