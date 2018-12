PERTH, Australie — Cameron Norrie et Katie Boulter ont défait Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari 4-3, 3-4 et 4-3 à la Coupe Hopman, samedi.

Les Anglais l’emportaient ainsi 2-1 devant la Grèce. Norrie avait surpris Tsitsipas, 7-6 (8) et 6-4, avant le gain de Sakkari contre Boulte,r 6-0, 4-6 et 6-2.

L’Austalie a vaincu la France quand Matt Ebden a prévalu contre Lucas Pouille, 3-6, 7-6 (5), 6-2. Ashleigh Barty avait gagné 7-5 et 6-3 contre Alizé Cornet.

Il y a huit équipes dans le tournoi.

Dimanche, Norrie et Boulter vont se mesurer aux Suisses Roger Federer et Belinda Bencic, tandis que les Allemands Angelique Kerber et Alexander Zverev vont croiser le fer avec Garbine Muguruza et David Ferrer, de l’Espagne.

Il y aura un choc américano-suisse mardi. Les Américains sont représentés par Serena Williams et Frances Tiafoe.