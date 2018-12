WINNIPEG — Devan Dubnyk a effectué 26 arrêts et le Wild du Minnesota a mis fin à une série de cinq défaites en battant les Jets de Winnipeg 3-1, samedi.

Le défenseur Matt Bartkowski a touché la cible à sa première sortie avec le Wild. Charlie Coyle a ajouté son sixième but de la saison et Eric Fehr a complété la marque dans un filet désert. Zach Parise a amassé deux aides.

Patrik Laine a inscrit l’unique but des Jets en avantage numérique. Il s’agissait de son 24e but de la campagne et de son premier point en cinq rencontres.

Connor Hellebuyck a repoussé 21 tirs devant le filet des Jets, qui ont encaissé un deuxième revers d’affilée pour seulement une deuxième fois cette saison.