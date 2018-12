EDMONTON — Erik Karlsson a récolté un but et trois aides, Logan Couture et Melker Karlsson ont réussi des doublés et les Sharks de San Jose ont écrasé les Oilers d’Edmonton 7-4, samedi.

Joonas Donskoi et Tomas Hertl ont également touché la cible pour les Sharks.

Connor McDavid a inscrit deux buts, tandis que Caleb Jones et Leon Draisaitl ont également fait mouche pour les Oilers, qui ont encaissé un cinquième revers d’affilée.

Les Sharks ont pris les devants 2-1 à mi-chemin en première période, quand Hertl a inscrit son 14e but de la saison en battant Cam Talbot après avoir pivoté sur lui-même.

Les visiteurs ont ajouté quatre buts avant de voir les Oilers redonner signe de vie à mi-chemin en troisième période. Jones a alors réduit la marque à 6-2 en inscrivant son premier but dans la LNH.

Melker Karlsson a toutefois répliqué moins de quatre minutes plus tard, puis Draisaitl et McDavid ont marqué respectivement leur 19e et 21e but de la campagne en fin de rencontre.

Talbot a accordé sept buts sur 40 tirs. Du côté des Sharks, Martin Jones a cédé quatre fois face à 26 lancers.