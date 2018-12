ARLINGTON, Texas — Les Tigers de l’Université Clemson joueront pour le championnat universitaire américain de football pour une troisième fois en quatre saisons.

Le quart de première année Trevor Lawrence a accumulé 327 verges de gains et trois passes de touché pour aider les Tigers à écraser les Fighting Irish de l’Université Notre Dame 30-3, samedi, lors du Cotton Bowl.

Les Tigers (14-0), classés deuxièmes, pourraient à nouveau retrouver le Crimson Tide de l’Université d’Alabama en finale, eux qui se sont partagé les honneurs de la finale nationale en 2015 et 2016. Le Crimson Tide, classé no 1, avait rendez-vous avec les Sooners de l’Université d’Oklahoma dans l’autre demi-finale, plus tard samedi.

Lawrence a complété ses trois passes de touché au deuxième quart, dont deux lors des dernières 1:44 de la première demie. Lawrence a été 27-en-39, tandis que le receveur de première année Justyn Ross a capté six passes pour 148 verges de gains et deux majeurs.

Travis Etienne a couru 14 fois avec le ballon pour les Tigers pour 109 verges de gains, dont 62 sur une course jusque dans la zone des buts.

Le dernier titre national des Fighting Irish (12-1) remonte à 1988.