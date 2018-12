CHICOUTIMI, Qc — Jérémy Diotte a touché la cible à deux reprises en avantage numérique en plus de récolter une mention d’aide et les Saguenéens de Chicoutimi ont mis un terme à la séquence de six victoires des Voltigeurs de Drummondville en l’emportant 7-1, samedi.

Disputant un deuxième match en autant de soirs, les Saguenéens ont donné tout un spectacle aux partisans réunis au Centre Georges-Vézina, signant un troisième gain consécutif.

À égalité 1-1 après huit minutes de jeu en première période, Diotte a profité de l’avantage d’un homme pour dénouer l’impasse. Les Saguenéens ont par la suite inscrit cinq buts sans riposte

Hendrix Lapierre a fait bouger les cordages à deux reprises, dont une fois en supériorité numérique, alors que Samuel Houde a marqué le premier filet des siens tout en se faisant complice de trois autres buts. Artemi Kniazev et Justin Ducharme ont également noirci la feuille de pointage.

Alexis Shank a aidé les Saguenéens en repoussant 21 des 22 lancers dirigés vers lui.

Gregory Kreutzer a fait mouche en supériorité numérique, étant l’auteur du seul but des Voltigeurs, qui avaient remporté neuf de leurs 10 derniers matchs avant de subir la défaite.

Anthony Morrone a concédé cinq buts en 20 lancers et a été remplacé par Olivier Rodrigue au deuxième engagement. Rodrigue a par la suite réalisé neuf arrêts.

Les Voltigeurs n’ont pas été en mesure de capitaliser sur les six autres occasions qu’ils ont obtenues en avantage numérique.

Océanic 2 Drakkar 4

Ivan Checkhovich a enfilé son 30e but de la campagne en avantage numérique et a récolté une mention d’aide pour aider le Drakkar de Baie-Comeau à battre l’Océanic de Rimouski 4-2.

Jordan Martel, Thomas Éthier — en supériorité numérique — et Yaroslav Alexeyev, dans un filet désert, ont fait mouche du côté du Drakkar, qui est demeuré au sommet de l’Association de l’Est.

Dereck Baribeau a pour sa part repoussé 22 tirs dans la victoire.

Nathan Ouellet et Carson MacKinnon ont enfilé l’aiguille en un peu moins de cinq minutes d’intervalle pour réduire l’écart 3-2 au troisième engagement, mais Alexeyev s’est chargé de sceller la victoire dans la dernière minute de jeu.

Colten Ellis a alloué trois buts en 27 lancers pour l’Océanic.

Cataractes 3 Remparts 2 (fusillade)

Vincent Senez a fermé les livres en marquant le but gagnant en tirs de barrage pour mener les Cataractes de Shawinigan vers un gain de 3-2 devant les Remparts de Québec.

Jan Drozg et Gabriel Belley-Pelletier ont eux aussi touché la cible pour les Cataractes, qui ont mis la main sur une deuxième victoire seulement en 10 matchs. Antoine Coulombe a fait face à 21 tirs et a concédé qu’un seul but en fusillade, devant Aleksei Sergeev.

Andrew Coxhead a fait mouche en avantage numérique et Dylan Schives a nivelé la marque 2-2 à la huitième minute de jeu du troisième engagement, du côté des Remparts.

Les Remparts ont capitalisé que sur une seul des des sept occasions en avantage numérique.

Carmine-Anthony Pagliarulo a bloqué 24 des 26 tirs dirigés vers lui.

Titan 2 Islanders 6

Daniel Hardie a touché la cible deux fois en plus de se faire complice de deux buts des siens et les Islanders de Charlottetown ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 6-2.

Kevin Gursoy et Nikita Alexandrov ont tous les deux récolté un but et une aide, alors que Jordan Maher a amassé un but et deux mentions d’assistance. Liam Peyton a complété la marque pour les Islanders, qui ont signé un deuxième gain consécutif.

Dakota Lund-Cornish a pour sa part bloqué 22 des 24 tirs dirigés vers lui pour les locaux.

Mathieu Desgagnés et Yan-Cédric Gaudreault ont répliqué du côté des Titans, qui ont encaissé un quatrième revers d’affilée et un neuvième en 10 matchs.

De l’autre côté de la patinoire, Mark Grametbauer a réalisé 51 arrêts dans la défaite.