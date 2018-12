TAMPA, Fla. — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, samedi, à l’Amalie Arena.

Retour à la case départ

Le Canadien a eu l’avantage 18-9 au chapitre des tirs au but lors du premier vingt, mais il a gaspillé une avance de 2-0 alors que le Lightning a trouvé le moyen de niveler la marque tard dans la période grâce à deux buts dans un intervalle de 2:55. Yanni Gourde a d’abord atteint le plateau des 100 points dans la LNH en déviant un tir d’Adam Erne. Puis, un revirement de Tomas Tatar, qui tentait de relancer l’attaque, a permis à Anton Stralman de s’avancer sur le flanc droit. Stralman a décoché un tir précis du côté éloigné qui a surpris le gardien Antti Niemi.

Benn relance le Canadien

Jordie Benn a finalement permis au Tricolore de retraiter au vestiaire pour le premier entracte avec une avance de 3-2. Phillip Danault a remis au défenseur, qui a décoché un puissant lancer. Le gardien Andrei Vasilevskiy a semblé ne pas être en mesure de voir le tir, alors qu’il a peut-être été ennuyé par un coéquipier qui passait devant lui au moment où Benn tirait.

Au tour du Lightning

Le Lightning a à son tour inscrit deux buts rapides en deuxième période, prenant ainsi les devants pour une première fois dans la rencontre. Seulement trois secondes après le début d’une punition à Jeff Petry, Nikita Kucherov a créé l’égalité. Steven Stamkos a gagné la mise en jeu à la droite d’Antti Niemi avec l’aide de Brayden Point, qui a remis à Victor Hedman. Ce dernier a ensuite fait la passe à Kucherov, qui a marqué grâce à un puissant tir sur réception. Tyler Johnson a ensuite placé le Lightning en avant seulement 38 secondes plus tard, à la suite d’un bel échange avec Mikhail Sergachev.

Le Canadien réplique

Encore une fois, ce sont deux buts rapides du Canadien qui lui ont permis de conclure le deuxième engagement avec l’avance au pointage. Brett Kulak a d’abord marqué un premier but avec le Canadien après que Phillip Danault eut remporté une mise en jeu à la droite d’Andrei Vasilevskiy. Andrew Shaw a ensuite inscrit son deuxième but de la rencontre 52 secondes plus tard. Artturi Lehkonen a mis la table pour Shaw, qui a fait bouger les cordages grâce à un puissant lancer sur réception.

Erne frappe deux fois

Adam Erne a permis au Lightning d’avoir le dernier mot grâce à deux buts en troisième période. Il a d’abord créé l’égalité à 9:36, après qu’Antti Niemi eut échappé un faible tir d’Anton Stralman. Erne a ensuite inscrit le but gagnant avec 1:02 à faire. Yanni Gourde a gagné sa bataille dans le coin de la patinoire contre Max Domi et Victor Mete. Il a ensuite remis à Erne, qui a décoché un tir parfait dans la partie supérieure. Niemi avait aussi la vue voilée par le défenseur Shea Weber.