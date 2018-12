OTTAWA — Tyler Lewington et Tom Wilson ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide pour permettre aux Capitals de Washington de battre les Sénateurs d’Ottawa 3-2, samedi.

Les Capitals ont mis la main sur un quatrième gain d’affilée, tandis que les Sénateurs ont encaissé un quatrième revers.

Madison Bowey a également touché la cible du côté des Capitals (24-10-3) et Phoenix Copley a réalisé 31 arrêts.

Les Sénateurs devaient composer avec l’absence des défenseurs Thomas Chabot et Christian Jaros, qui se sont blessés vendredi, dans un match contre les Islanders de New York.

Jaros s’est cassé un doigt, alors que Chabot a subi une blessure au haut du corps après avoir encaissé une mise en échec de Matt Murray.

Les deux joueurs pourraient rater de trois à quatre semaines d’activités.

En plus de compter deux blessés de taille, le gardien des Sénateurs, Marcus Hogberg, disputait son tout premier match dans la LNH. Il a réalisé 21 arrêts et il a été appuyé par Colin White et Mark Stone, qui ont enfilé l’aiguille pour les Sénateurs (15-20-4), qui occupent le dernier rang de l’Association de l’Est.