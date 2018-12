TORONTO — Mathew Barzal a inscrit trois buts consécutifs en deuxième période et les Islanders de New York ont blanchi les Maple Leafs de Toronto 4-0, samedi.

Valtteri Filppula a été l’autre buteur des Islanders, qui ont gagné six de leurs sept dernières parties. Robin Lehner a repoussé 35 lancers pour inscrire un deuxième jeu blanc à sa fiche cette saison, tandis que Ryan Pulock a amassé deux aides.

Garret Sparks a stoppé 24 tirs devant le filet des Maple Leafs, qui ont vu leur série de victoires être freinée à cinq.

John Tavares affrontait les Islanders pour une première fois depuis qu’il a quitté cette équipe en faveur des Maple Leafs via le marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Âgé de 28 ans, Tavares a disputé neuf saisons avec les Islanders, accumulant 272 buts et 349 aides en 669 matchs.

En 39 parties depuis son arrivée chez les Leafs, Tavares a récolté 26 buts et 18 aides. Il a toutefois vu sa série de matchs avec au moins un point être stoppée à six (sept buts et quatre aides).

Barzal lui a volé la vedette en réussissant un deuxième tour du chapeau dans la LNH.