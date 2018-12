SUNRISE, Fla. — Jonathan Huberdeau a enfilé l’aiguille alors qu’il restait 1:06 à faire à la troisième période et les Panthers de la Floride ont comblé un déficit pour surprendre les Flyers de Philadelphie 2-1, samedi soir.

Huberdeau a marqué son 10e but de la saison en complétant une superbe passe d’Aleksander Barkov. Mike Hoffman avait permis aux Panthers de remettre les compteurs à zéro, en avantage numérique, avec un peu moins de sept minutes à écouler.

Shayne Gostisbehere a trouvé le fond du filet du côté des Flyers, qui ont encaissé un second revers d’affilée.

Barkov a récolté deux mentions d’aide, alors que James Reimer a repoussé 34 rondelles. Carter Hart a pour sa part réalisé 34 arrêts pour les Flyers.

Tout comme la veille, alors qu’ils s’étaient inclinés 5-3 face au Canadien de Montréal, les Panthers ont pris du retard dès les premières minutes de jeu. Gostisbehere a réussi à touché la cible à la suite d’une descente à 3 contre 2, à 1:45 du premier engagement.

Reimer a toutefois permis à son équipe de conserver un écart d’un seul but et Hoffman et Huberdeau se sont occupés du reste en troisième période.