NASHVILLE — Jesper Fast a inscrit deux buts, dont celui qui a fait la différence, en plus d’amasser une aide et les Rangers de New York ont mis fin à une série de trois revers en battant les Predators de Nashville 4-3, samedi.

Chris Kreider a récolté un but et une aide, tandis que Marc Staal a aussi touché la cible pour les Rangers, qui ont gagné un premier match à l’étranger en temps réglementaire cette saison. Mika Zibanejad a établi un sommet personnel en accumulant quatre aides et Henrik Lundqvist a effectué 34 arrêts.

Nick Bonino a marqué deux buts en avantage numérique pour les Predators, qui ont encaissé un sixième revers d’affilée. Kevin Fiala a récolté un but et deux aides et Pekka Rinne a stoppé 18 tirs.

Les Rangers accusaient un retard de 3-2 avant la troisième, mais Staal et Fast ont fait bouger les cordages dans un intervalle d’un peu plus de trois minutes tôt dans la période.

Staal a marqué grâce à un tir des poignets lors d’une descente à trois contre deux à 4:23, puis Fast a inscrit son deuxième but du match à l’aide d’un lancer frappé à partir de l’enclave.

Lundqvist a fermé la porte aux Predators, frustrant notamment Roman Josi avec 23,2 secondes à écouler au cadran.