DALLAS — Alexander Radulov a marqué deux buts et les Stars de Dallas ont défait les Red Wings de Detroit 5-1, samedi, un jour après que le président de l’équipe eut critiqué publiquement les étoiles Jamie Benn et Tyler Seguin.

Seguin a amassé une aide sur le deuxième but de Radulov, le troisième des Stars en deuxième période. Benn a été blanchi de la feuille de pointage pour une neuvième fois à ses 10 derniers matchs.

Ben Bishop a stoppé 33 tirs devant le filet des Stars, après qu’Anton Khudobin eut établi un record d’équipe avec 49 arrêts dans une victoire de 2-0 face aux Predators de Nashville.

Malgré la victoire au retour du congé de Noël, le président des Stars, Jim Lites, avait rencontré les journalistes vendredi et avait qualifié le niveau de jeu de Benn et Seguin de «terrible» et «gênant».

Les deux joueurs sont sous contrat pour plusieurs saisons et touchent d’importants salaires. Ils avaient indiqué avant la rencontre que Lites ne les avait pas rencontrés avant de tenir ses propos virulents.

Seguin et Benn n’ont pas paru ébranlés par les commentaires. Benn a dit qu’il jouait pour ses coéquipiers et les entraîneurs, et non le président. Seguin a indiqué qu’il croyait que l’équipe avait compris le message.

Blake Comeau et Jason Spezza ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Tyler Pitlick a aussi touché la cible pour les Stars.

Dylan Larkin a marqué l’unique but des Red Wings. Jonathan Bernier a repoussé 37 lancers.