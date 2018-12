DOBBIACO, Italie — Le Québécois Alex Harvey a inscrit une 14e place sur 15 km au Tour de ski, dimanche.

Harvey restait confiant malgré une 50e place au sprint pur, la veille. Il s’est repris avec un temps de 31:27.0. Lui et le Français Maurice Manificat ont fini à 52,9 secondes du vainqueur, le Russe Sergey Ustiugov.

«Je crois que c’est un pas dans la bonne direction, a dit Harvey. Le résultat est bon, mon corps va bien et c’est positif pour une course de distance. J’espérais un meilleur résultat, mais je suis très content de la dernière boucle. J’ai vidé les réserves et j’ai remonté d’environ six places. Je dois avoir une meilleure place avant la dernière boucle pour pouvoir me battre pour des positions dans le top 5 ou 10.»

Ustiugov a remporté l’étape en 30:34.1. Simen Hegstad, de la Norvège, a terminé en 30:46.3. Le Russe Alexander Bolshunov a complété le podium (30:56.0).

«Le parcours n’est pas difficile ou escarpé, c’est plutôt une montée graduelle, mais ça fait partie de mes forces, a dit Harvey. Il faut trouver la bonne vitesse et travailler tout le long de la course. Il n’y a pas de moment pour récupérer et on perd beaucoup de temps si les jambes lâchent.»

L’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges est 19e au classement général, après deux étapes sur sept. L’an dernier, Harvey a terminé troisième au classement général du prestigieux Tour de ski.

«J’espérais être classé un peu plus haut à cette étape, mais je vais dans la bonne direction, a confié Harvey. La récupération est la clé. Je dois continuer à bien manger, me changer rapidement, recevoir des traitements et des massages, faire un peu de course en soirée et bien récupérer des jambes. Il faut juste bien faire toutes les petites choses.»

Len Valjas, de Toronto, a terminé 70e et Bob Thompson, de Thunder Bay, 83e.

Au 10 km féminin, la Canadienne Emily Nishikawa a fini 35e.

«J’aurais peut-être pu avoir un meilleur rythme, mais je suis heureuse de l’effort que j’ai fourni, a dit la jeune femme de Whitehorse, qui prend part au Tour pour la première fois. Le Tour est vraiment amusant. J’aime le fait de devoir rapidement me concentrer et me préparer pour la prochaine course. J’ai vraiment hâte à la prochaine étape.»

Dahria Beatty, de Whitehorse également, a terminé 56e.

La Russe Natalia Nepryaeva s’est imposée (23:19.9), devant la Norvégienne Ingvild Oestberg (23:20.2) et la Russe Anastasia Sedova (23:30.8).

Le Tour continuera le 1er janvier à Val Müstair en Suisse, avec un sprint en pas de patin.

La 13e édition du Tour de ski est composée de sept étapes en neuf jours, dans trois pays.

L’évènement se terminera en Italie le 6 janvier, avec une montée de 425 m au Mont Cermis, à Val di Fiemme.