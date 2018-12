Benoit-Olivier Groulx a mis un terme au débat en déjouant Kevin Mandolese en tirs de barrage, Samuel Asselin a fait bouger les cordages à deux reprises et les Mooseheads de Halifax ont finalement eu le dessus 3-2 devant les Screaming Eagles du Cap-Breton, dimanche.

Les Mooseheads ont ainsi signé un huitième gain en 10 matchs pour demeurer au sommet de l’Association de l’Est.

Après une première période sans but, Samuel Asselin a ouvert la marque à 4:18 de la deuxième période. Il a par la suite redonné les devants 2-1 aux Mooseheads au troisième engagement, récoltant son 27e but de la campagne. L’attaquant des Mooseheads se trouve présentement au deuxième rang des buteurs du circuit Courteau, derrière Ivan Chekhovich, du Drakkar de Baie-Comeau.

Cole McLaren a pour sa part réalisé 33 arrêts, cédant devant Derek Gentile en tirs de barrage.

Mathias Laferrière et Mitchell Balmas ont tous les deux fait mouche pour les Screaming Eagles, forçant la tenue d’une période supplémentaire.

Mandolese a repoussé 35 des 37 tirs dirigés vers lui, dans une cause perdante et il a également alloué un but à Antoine Morand en fusillade.

Avant de subir la défaite, les Screaming Eagles avaient remporté leurs quatre matchs précédents.

Wildcats 0 Seadogs 1

Mikhail Denisov a été parfait en 34 tirs pour aider les Seadogs de Saint-Jean à blanchir les Wildcats de Moncton.

Nicolas Deakin-Poot a été l’auteur du seul but de la rencontre, lorsqu’il a enfilé l’aiguille à 9:21 de la première période. Les Seadogs, qui occupent l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est, ont signé un deuxième gain d’affilée.

Les Wildcats, qui ont encaissé un second revers de suite, n’ont pas été en mesure de capitaliser en trois occasions en avantage numérique. Ils présentent un dossier de 3-5-2 à leurs 10 derniers matchs.

Francis Leclerc a concédé un but en 11 tirs dans la défaite.

Olympiques 3 Armada 2

Émile Hegarty-Aubin a inscrit le but vainqueur en troisième période et les Olympiques de Gatineau ont tenu le coup pour battre l’Armada de Blainville-Boisbriand 3-2.

Hegarty-Aubin, acquis des Remparts de Québec pendant la pause du temps des Fêtes, a trouvé le bon moment pour récolter ses deux premiers points en carrière dans la LHJMQ.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 en deuxième période, Hegarty-Aubin s’est aussi fait complice du premier but en carrière de Kieran Craig, une autre recrue. Mathieu Bizier a également touché la cible pour les Olympiques, qui ont signé un deuxième gain consécutif.

Joël Teasdale et Cole Fraser ont trouvé le fond du filet pour l’Armada, qui s’est inclinée pour un deuxième match de suite. Samuel Bolduc a terminé la rencontre avec deux mentions d’assistance.

Dans un duel opposant deux recrues devant le filet, Rémi Poirier, des Olympiques, a stoppé 21 rondelles pour enregistrer une première en carrière dans le circuit Courteau. Samuel Boileau, de l’Armada, a cédé trois fois devant 23 tirs.

Tigres 0 Phoenix 3

Brendan Cregan a complété son deuxième blanchissage de la saison en réalisant 25 arrêts et le Phoenix de Sherbrooke a défait les Tigres de Victoriaville 3-0.

Yann-Félix Lapointe a amorcé la rencontre en enfilant son cinquième but de la saison. Samuel Poulin a doublé l’avance du Phoenix, au deuxième engagement et Jaxon Bellamy a scellé la victoire en inscrivant son troisième de la campagne.

Les Tigres ont raté les cinq occasions offertes par le Phoenix en avantage numérique.

Tristan Côté-Cazenave a pour sa part repoussé 34 des 37 rondelles dirigées vers lui, du côté des visiteurs.

Foreurs 1 Huskies 4

Rafaël Harvey-Pinard a fait bouger les cordages en plus d’amasser deux mentions d’aide et les Huskies de Rouyn-Noranda ont défait les Foreurs de Val-d’Or 4-1.

Tirant de l’arrière 1-0 après que Yan Dion eut enfilé l’aiguille, à 3:30 du deuxième engagement, les Huskies ont inscrit quatre buts d’affilée pour l’emporter.

Alex Beaucage, Tyler Hinam et Tommy Beaudoin, en avantage numérique, ont touché la cible du côté des Huskies, qui ont obtenu un quatrième gain consécutif.

Zachary Emond a réalisé 19 arrêts pour les Huskies.

Du côté des Foreurs, Mathieu Marquis a repoussé 45 lancers avant de quitter la rencontre à la 18e minute du troisième engagement en compagnie du thérapeute sportif de l’équipe. En relève, Jonathan Lemieux a accordé un but en quatre tirs.