KANSAS CITY, Mo. — Les Chiefs de Kansas City ont confirmé leur titre de la section Ouest et leur premier rang de l’Association Américaine en écrasant les Raiders d’Oakland 35-3, dimanche.

Patrick Mahomes a lancé une passe de touché de 67 verges à Tyreek Hill et une autre de 89 verges à Demarcus Robinson. Il a conclu sa saison recrue avec un total de 5097 verges et 50 passes de touché, joignant Peyton Manning comme étant les seuls quarts de l’histoire de la NFL à obtenir 5000 verges et 50 passes de touché lors d’une même saison.

Manning avait réussi 55 passes de touché et amassé 5477 verges avec les Broncos de Denver, en 2013.

Hill a terminé le match avec cinq attrapés pour des gains de 101 verges, établissant un record des Chiefs pour les verges par la passe en une saison (1479). Damien Williams a ajouté 51 verges au sol et un touché pour les Chiefs (12-4), qui ont défait les Raiders pour une huitième fois en neuf duels.

Cette dernière victoire des Chiefs est survenue après que l’équipe eut raté deux occasions de s’assurer du titre de section, contre les Chargers de Los Angeles et les Seahawks de Seattle.

Derek Carr a vu sa séquence de passes tentées sans être victime d’une interception être freinée à 332. Daniel Sorensen a intercepté une de ses passes et il l’a ramenée pour un touché lors du premier quart. Carr a fini le match avec 23 passes réussies en 32 tentatives et pour des gains de 184 verges.

Les Raiders (4-12) ont commis un revirement lors de leurs quatre premières possessions de l’affrontement.