MINNEAPOLIS — Jordan Howard a amassé 109 verges de gains par la course et a inscrit deux touchés et les Bears de Chicago ont refusé de rendre la tâche facile aux Vikings du Minnesota, en l’emportant 24-10, dimanche.

Les Vikings ont ainsi été exclus des éliminatoires.

Avec un gain des Eagles de Philadelphie aux dépens de Redskins de Washington, les Vikings (8-7-1) ont vu les Eagles s’emparer de la dernière place disponible et ont pris le chemin de la maison en se demandant ce qui a bien pu arriver à leur attaque, malgré le contrat de 84 millions US$ accordé à Kirk Cousins.

Tarik Cohen a inscrit le dernier majeur grâce à une courte course avec 7:46 à faire pour conclure en beauté une séquence de 16 jeux à l’attaque du côté des Bears (12-4), qui ont récolté leur meilleur dossier depuis la formation de 2006, qui avait atteint le Super Bowl. Ils sont remportés neuf de leurs 10 dernières rencontres.

Mitch Trubisky a complété 18 de ses 26 passes pour des gains aériens de 163 verges, alors que Cousins a, lui, amassé des gains de 132 verges en 20 passes.

Outre le seul touché des Vikings, une passe de deux verges à Stegon Diggs qui a réduit l’écart 13-10 au troisième quart, Dan Balley a réussi un placement de 45 verges.