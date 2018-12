VANCOUVER — La Russie a fait mouche à quatre reprises en troisième période pour finalement l’emporter 7-4 devant la Suisse, dimanche, au Championnat mondial de hockey junior.

La Suisse a obtenu de nombreuses chances d’en finir avec la Russie, qui est demeurée invaincue.

Alors que la marque était égale 3-3 tard en deuxième période, la Suisse a obtenu deux chances en or de marquer en tirs de pénalité après que le défenseur russe Dmitri Samorukov eut fait trébucher l’attaquant Marco Lehmann à deux reprises lors d’un échappé — d’abord à la ligne bleue et ensuite plus proche du filet.

Lhemann a toutefois été stoppé lors du premier essai et Philipp Kurashev n’a pas été en mesure de déjouer Danil Tarasov au deuxième tir pour finalement conserver le pointage égal avec 3:05 à faire à la période.

Ivan Muranov a par la suite écopé d’une pénalité majeure de cinq minutes et d’une inconduite de partie, menant au but en désavantage numérique de Kirill Slepets, tôt en troisième période pour donner une avance de 4-3 à la Russie.

Samorukov, Kirill Marchenko, Alexander Alexeyev, Pavel Shen, Vitali Kravtsov et Grigori Denisenko ont également touché la cible du côté de la Russie (3-0-0), qui affrontera le Canada (3-0-0) lundi, pour déterminer le premier rang du Groupe A. Tarasov a repoussé 27 tirs dans la victoire.

Lehmann a enfilé l’aiguille à deux reprises pour mener l’attaque des Suisses (1-2-1), tandis que Valentin Nussbaumer et Yannick Bruschweiler ont eux aussi fait bouger les cordages. Akira Schmid a réalisé 34 arrêts dans une cause perdante.

Les Suisses ont pris les devants 3-1 à mi-chemin de la période médiane, avant de bousiller le tout.

La Suisse est toutefois assurée d’une place en quarts de finale, mais devra attendre le résultat du match opposant la République tchèque (1-2-0) au Danemard (0-3-0) pour connaître son classement dans la ronde préliminaire.

Le Kazakhstan et la Slovaquie s’affrontaient plus tard en soirée dimanche, au Save-On-Foods Memorial Centre de Victoria.