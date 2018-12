GLENDALE, Ariz. — Brandon Pirri et Paul Stastny ont tous les deux amassé un but et une mention d’assistance pour aider les Golden Knights de Las Vegas à vaincre les Coyotes de l’Arizona 5-1, dimanche soir.

Brad Hunt, Cody Eakin et Ryan Carpenter ont également trouvé le fond du filet pour permettre aux Golden Knights de mettre la main sur une troisième victoire consécutive et de prolonger à six sa séquence de matchs avec au moins un point.

Marc-André Fleury a réalisé 29 arrêts pour les Golden Knights, qui ont remporté cinq de leurs six dernières rencontres face aux Coyotes depuis leur arrivée dans la LNH la saison dernière.

Alex Galchenyuk a été l’auteur du seul but des Coyotes, assisté d’Oliver Ekman-Larsson, qui a récolté son 312e point en carrière. Il a ainsi dépassé Keith Yandle à titre de défenseur ayant récolté le plus de points dans l’histoire de l’équipe.

Darcy Kuemper a réalisé 33 arrêts dans une cause perdante.