MIAMI — L’ère Adam Gase a pris fin après trois campagnes chez les Dolphins de Miami, qui ont compilé une fiche de 7-9 en 2018.

Gase a confirmé son congédiement dans un courriel adressé à l’Associated Press, lundi.

Le propriétaire du club, Stephen Ross, a pris cette décision après que Gase eut compilé une fiche de 23-26 à la barre des Dolphins. La défaite de 42-17 subie dimanche à Buffalo a scellé son sort.

La semaine dernière, Gase a déclaré que son plus grand regret au sujet de la présente campagne était les nombreuses blessures qui ont affligé ses protégés. Les Dolphins ont perdu 13 joueurs clés, dont deux joueurs de ligne offensive, leur meilleur défenseur contre la course, le demi de coin de premier plan Xavien Howard, ainsi que les dynamiques receveurs Albert Wilson et Jakeem Grant en cours de route, en plus du quart Ryan Tannehill pour cinq rencontres.

Les Dolphins rateront le tournoi éliminatoire pour la 15e fois en 17 saisons.