SAITAMA, Japon — Floyd Mayweather a mis moins de trois minutes à disposer son adversaire, le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa, l’envoyant trois fois au tapis au premier round de leur duel non officiel.

Le père de Nasukawa, dans son coin, a lancé la serviette après que son fils de 20 ans eut peiné à se relever, titubant le long des câbles. Dans un affrontement à sens unique, Mayweather a envoyé Nasukawa au tapis trois fois en deux minutes.

La victoire a été rapide et sans équivoque pour l’Américain de 41 ans. Courtois, Mayweather a enlacé un Nasukawa en pleurs après leur duel, le qualifiant de «toujours grand champion». Le Japonais a eu bien du mal à atteindre clairement son adversaire d’un coup de poing dans ce duel face à l’expérimenté Mayweather.

Les règles pour ce combat de trois rounds, tenu au Super Arena de Saitama, en banlieue de Tokyo, ne permettaient pas l’utilisation de coups de pied et le résultat du duel ne devait pas apparaître à la fiche des deux combattants, ce qui a fait dire à Mayweather: «Tenshin est toujours invaincu, tout comme moi».

Mayweather a remporté ses 50 combats de boxe officiels, tandis que Nasukawa est invaincu en kickboxing et en arts martiaux mixtes.

L’Américain ne s’est pas battu depuis sa victoire contre le spécialiste des arts martiaux mixtes Connor McGregor, il y a plus d’un an. Il se dit à la retraite et n’être venu à Tokyo que pour offrir cette occasion au «jeune lion affamé» Nasukawa.