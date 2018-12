BRISBANE, Australie — Le Canadien Milos Raonic et le Bulgare Grigor Dimitrov se sont assurés de lancer leur saison 2019 en beauté en remportant des victoires en deux manches au premier tour des Internationaux de Brisbane.

Raonic a signé une victoire sans équivoque de 6-0, 6-3 aux dépens du Slovène Aljaz Bedene. La 18e raquette mondiale n’a mis que 47 minutes à se défaire de son adversaire.

Dimitrov a quant à lui canonné neuf as et sauvé six des sept balles de bris auxquelles il a fait face pour vaincre le Japonais Yoshihito Nishioka 6-3, 6-4.

Chez les dames, l’Australienne détentrice d’un laissez-passer Kimberly Birrell a surpris la 10e raquette mondiale Daria Kasatkina 5-7, 6-4, 7-6 (3) au premier tour.

La jeune joueuse de 20 ans a surmonté un retard de 3-5 dans la manche ultime avant de l’emporter en un peu plus de trois heures.

Birrell affrontera l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, tombeuse de Mihaela Buzarnescu 6-0, 6-2.

Cinquième tête de série, la Tchèque Karolina Pliskova est venue de l’arrière pour battre la Kazakhe Yulia Putintseva 4-6, 6-3, 6-4.