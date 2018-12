PERTH, Australie — Serena Williams a fait fi d’un début de match difficile pour vaincre Maria Sakkari en deux manches à la Coupe Hopman et permettre aux États-Unis de niveler la marque face à la Grèce.

La joueuse de 37 ans a semblé rouillée et s’est retrouvée en retard d’un bris tôt dans ce duel, mais elle est venue de l’arrière pour l’emporter 7-6 (3), 6-2.

Williams et son partenaire Frances Tiafoe se sont toutefois inclinés en double mixte devant Sakkari et Stefanos Tsitsipas en trois manches un peu plus tard, lundi.

L’Américaine a commis plusieurs erreurs en début de rencontre et éprouvé toutes sortes d’ennuis sur ses premières balles de service. Après que Sakkari eut enlevé un bris au troisième jeu, Williams a sauvé les meubles en évitant le même résultat à ses premier et troisième jeux au service.

Sakkari a eu l’occasion de remporter le premier set au 10e jeu, mais ses nerfs ont flanché. Williams a alors ouvert la machine.

Après avoir enlevé cette première manche au bris d’égalité, elle a inscrit deux bris de service dans la seconde et a mis fin au duel sur un as.

Tsitsipas avait plus tôt vaincu Tiafoe 6-3, 6-7 (3), 6-3. La Grèce a gardé ses chances intactes en mettant la main sur le double mixte 4-1, 1-4, 4-2.

Les États-Unis affronteront la Suisse mardi, un duel attendu en raison de la présence sur le même court de Roger Federfer et de Williams.