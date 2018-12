WASHINGTON — Ryan Johansen a inscrit un but et deux aides, tandis que Viktor Arvidsson et Rocco Grimaldi ont tous deux obtenu un but et une mention d’assistance pour aider les Predators de Nashville à stopper à six leur série de défaites par un gain de 6-3 aux dépens des Capitals de Washington.

Les Preds ont inscrit cinq buts sans réplique en deuxième et troisième périodes pour combler un retard de 1-3.

Miikka Salomaki, Frédérick Gaudreau et Ryan Ellis ont complété la marque pour les vainqueurs. Michal Kempny, Jakub Vruna et Chandler Stephenson ont marqué pour les Capitals, qui ont vu leur séquence de victoires s’arrêter à quatre. Les Capitals ont gagné 16 de leurs 19 dernières sorties.

Pekka Rinne a bloqué 22 lancers devant le filet des Predators. Braden Holtby a effectué 28 arrêts.

Le septième but de Johansen a permis aux Predators de niveler la marque à 3-3. Les Preds ont inscrit trois buts en 4:33 pour prendre les devants 4-3, sur le troisième de la campagne de Gaudreau.