Les Saguenéens de Chicoutimi ont pris les devants 3-0 en route vers un quatrième gain d’affilée, lundi, l’emportant 6-4 contre les Tigres de Victoriaville.

Jérémy Fortin a signé un doublé, tandis que Jesse Sutton a été complice de deux buts. Zachary Bouthillier a fait 25 arrêts dans une cause gagnante.

Justin Ducharme, des Saguenéens, s’est approché à un but des 20 filets cette saison. Chicoutimi va entamer 2019 à Drummondville, jeudi.

Gatineau 2 Sherbrooke 5

Benjamin Tardif a récolté un but et une passe, aidant le Phoenix à vaincre les Olympiques, 5-2. Le club estrien remportait un troisième match consécutif.

Creed Jones a fait face à 39 tirs devant le filet de Gatineau. Brendan Cregan a bloqué 29 rondelles.

Charlottetown 4 Saint John 1

Nikita Alexandrov a fourni deux buts et une passe, guidant les Islanders à la victoire contre les Sea Dogs, 4-1.

Il a obtenu une passe sur le but déterminant de Thomas Casey au deuxième vingt, 2:16 après le filet égalisateur de Filip Prikryl.

Cap-Breton 1 Halifax 7

Raphaël Lavoie a amassé deux buts et une passe dans le gain facile des Mooseheads face aux Screaming Eagles, 7-1.

Halifax menait 4-0 après 10 minutes de jeu, en route vers un troisième gain d’affilée à la maison.

Acadie-Bathurst 3 Moncton 6

Le 20e filet d’Alexander Khovanov a été le but déterminant du gain des Wildcats aux dépens du Titan, 6-3.

Son coéquipier Jakob Pelletier a ajouté une 21e réussite. Yan-Cédric Gaudreault a marqué deux fois pour le Titan, qui perdait un cinquième match de suite.

Québec 1 Rimouski 7

Anthony Gagnon a cumulé deux buts et une passe, aidant l’Océanic à fracasser les Remparts, 7-1.

Colten Ellis a rarement été mis au défi, les Remparts ne tirant que 13 fois. Kyle Jessiman a fait 32 arrêts. Québec échappait un quatrième match de suite.

Blainville-Boisbriand 2 Drummondville 7

Félix Lauzon a réussi un doublé et les Voltigeurs ont battu l’Armada, 7-2. Jarret Baker a inscrit un but et deux passes, une de moins que Cédric Desruisseaux.

Grâce notamment à trois buts en 2:27, Drummondville menait 5-0 à mi-chemin au deuxième tiers.

Rouyn-Noranda 2 Val-d’Or 3

Marshall Lessard a obtenu ses deux premiers buts de la saison, aidant les Foreurs à gagner 3-2 aux dépens des Huskies.

Julien Tessier a brisé l’impasse avec 3:46 à disputer dans la rencontre. Jonathan Lemieux, des Foreurs, s’est distingué avec 41 arrêts.

Baie-Comeau 11 Shawinigan 3

Ivan Chekovich a récolté deux buts et cinq mentions d’aide dans un match où le Drakkar a pulvérisé les Cataractes, 11-3.

Gabriel Fortier a ajouté deux buts et deux passes, tandis que Nathan Légaré a fourni deux buts et une passe.

Xavier Bouchard a été complice de trois filets. Jérémy Manseau a atteint le cap des 10 buts pour Shawinigan, qui a été blanchi en huit avantages numériques.