ST. PAUL, Minn. — Phil Kessel a récolté un but et deux aides, Sidney Crosby a ajouté un but et une aide et les Penguins de Pittsburgh ont poursuivi leur lancée en défaisant le Wild du Minnesota 3-2 lundi soir.

Le gardien Casey DeSmith, qui avait stoppé 40 tirs contre le Wild le 20 décembre, a réalisé 31 arrêts pour aider les Penguins à signer une quatrième victoire de suite à l’étranger.

Kessel a amassé trois points lors de chacune de ses trois dernières parties tandis que Crosby a inscrit au moins deux points pour un quatrième match consécutif.

Les Penguins ont remporté huit de leurs dix dernières rencontres et six d’affilée, un sommet d’équipe cette saison. La troupe de Mike Sullivan complète donc le mois de décembre avec un dossier de 11-3-1.

Mikko Koivu a mis fin à une disette de 14 matchs sans trouver le fond du filet et Zach Parisé a ajouté son 17e de la saison pour le Wild, qui a perdu huit de ses 11 derniers matchs.

Dans la défaite, Devan Dubnyk a repoussé 29 rondelles.

Deux soirs après avoir mis fin à une série de cinq défaites à Winnipeg, le Wild a ouvert la marque en première période, grâce à Koivu. Du coup, le vétéran finlandais inscrivait le 59e but de sa carrière en avantage numérique, ce qui lui a permis de rejoindre Marian Gaborik au sommet de cette catégorie dans l’histoire du Wild.

Quelque dix minutes plus tard, les Penguins ont profité d’une supériorité numérique à leur tour pour égaler le score lorsque Crosby a fait dévier une passe de Kessel. C’était le cinquième but d’affilée des Penguins avec un avantage numérique après leur performance de quatre buts en autant de tentatives contre les Blues de St. Louis, samedi.

Kessel a ajouté son 17e de la saison à 19:39 de la première période et Riley Sheahan a porté la marque 3-1 au deuxième vingt.

Parisé a ramené le Wild à un but des Penguins à 15:55 de la troisième.