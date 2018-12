RALEIGH, N.C. — Andrei Svechnikov a marqué un 11e but et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Flyers de Philadelphie 3-1, lundi.

Svechnikov n’avait pas obtenu de point à ses quatre matches précédents.

Lucas Wallmark et Jordan Martinook ont été les autres buteurs des Hurricanes.

La Caroline a connu un certain réveil offensif après des revers de 3-1 et 2-0 à Washington et au New Jersey, ces derniers jours.

Le but de Martinook a fait mal, inscrit seulement six secondes après le début de la deuxième période. Ça portait le score à 2-0.

Curtis McElhinney a fait 22 arrêts, ne cédant que devant Jakub Voracek, au troisième vingt.

Carter Hart a flanché trois fois en 10 tirs avant de céder sa place à Michal Neuvirth, qui a bloqué 23 tirs. Les Flyers ont perdu leurs trois dernières rencontres.