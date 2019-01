Voici cinq moments marquants du match disputé lundi soir au American Airlines Center entre le Canadien et les Stars de Dallas.

Antti Niemi se dresse devant les Stars

De retour devant le filet du Canadien malgré une soirée difficile samedi contre le Lightning de Tampa Bay, Antti Niemi a montré qu’il était capable de faire amende honorable. En première période, il a bien réagi en plusieurs occasions, notamment devant Alexander Radulov, devant Tyler Seguin et devant Jason Spezza. Le gardien finlandais a complété les 20 premières minutes avec 11 arrêts. Ce fut là le début de ce qui allait devenir une spectaculaire performance de la part de Niemi.

Phillip Danault poursuit son beau périple

Si un joueur du Canadien pourra rentrer à Montréal la tête haute du séjour de six matchs à l’étranger, ce sera Phillip Danault. Après des performances de trois passes contre le Lightning de Tampa Bay samedi, et de trois buts face aux Golden Knights de Vegas une semaine plus tôt, Danault a permis au Tricolore de rentrer au vestiaire avec une avance de 1-0 après 20 minutes, aidé par deux défenseurs. Jordie Benn a amorcé la séquence en transportant la rondelle en zone des Stars avant de la remettre à Brett Kulak en fond de territoire. Après une belle manoeuvre derrière le filet de Ben Bishop, Kulak a effectué une passe vers l’enclave et Danault, tout en tombant vers l’arrière, a réussi à battre le grand gardien des Stars à 16:35.

Jamie fait payer Jordie

Les Stars ont largement dominé la deuxième période, amassant rien de moins que 24 tirs contre seulement 10 pour le Canadien. Mais pour retraiter au vestiaire avec une avance d’un but, les Stars ont eu besoin d’un avantage numérique. Pendant que Jordie Benn se trouvait au cachot pour avoir accroché Alexander Radulov, son frère Jamie a marqué son 16e but de la saison, à 16:34.

Un autre but de Phillip Danault

Après avoir donné l’avance au Canadien, Phillip Danault a continué sur sa lancée en créant l’égalité 2-2 au milieu de la troisième période. Après que le tir de Shea Weber de la pointe droite eut raté la cible, Danault a réagi rapidement pour récupérer la rondelle derrière le filet de Ben Bishop. Le joueur de centre du Canadien a contourné le but de Bishop et à sa deuxième tentative, il est parvenu à glisser la rondelle entre le poteau et la jambière gauche du grand gardien des Stars pour son septième but de la saison et son cinquième à ses six derniers matchs.

Une fin hâtive en prolongation

Pour la deuxième fois lors de son séjour de six matchs à l’étranger, le Canadien est parvenu à gagner un match en prolongation. Et si à la première occasion, Paul Byron avait l’auteur du but décisif, cette fois-ci il s’est contenté d’être le fabriquant du but victorieux de Jeff Petry, marqué après seulement 14 secondes de jeu. Byron s’est présenté sur le flanc gauche et a effectué une passe parfaite vers Petry qui n’a eu qu’à pousser la rondelle derrière Ben Bishop qui n’y pouvait absolument rien.