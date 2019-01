MANCHESTER, Royaume-Uni — Geraint Thomas et Chris Froome, l’actuel et l’ancien champion du Tour de France, prévoient participer à l’édition 2019 de la course dans ce qui pourrait être la dernière tentative de l’équipe Sky de remporter la plus prestigieuse épreuve du cyclisme.

Froome ne défendra pas son titre au Giro d’Italie pour tenter de s’assurer une cinquième victoire au Tour, alors que Thomas visera une deuxième victoire consécutive.

Les deux coureurs britanniques ont déclaré vouloir connaître du succès afin d’aider l’équipe Sky à trouver un nouveau commanditaire, son avenir étant incertain à la suite de la décision du radiodiffuseur Sky de mettre fin à son investissement dans le sport après 2019.

Froome, âgé de 33 ans, a reconnu qu’il a été difficile de prendre la décision de ne pas défendre son titre au Giro après être devenu le premier vainqueur britannique de la course en mai dernier.

«J’arrive au point de ma carrière où je commence à réfléchir à l’héritage que je veux laisser, a-t-il mentionné. Et si je suis capable de gagner le Tour de France pour la cinquième fois et rejoindre ce groupe élite de cyclistes — seuls quatre coureurs l’ont déjà réussi — ce serait incroyable.»

Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil et Miguel Indurain sont les quintuples vainqueurs de la classique.