LAS VEGAS — Marc-Andre Fleury a bloqué les 17 tirs dirigés vers lui pour son sixième blanchissage de la saison, un sommet dans la Ligue nationale, et les Golden Knights de Vegas ont battu les Kings de Los Angeles 2-0 mardi soir.

À ses dix derniers matchs, soit depuis le 9 décembre, Fleury présente une fiche de 7-0-3, et il a inscrit sa 23e victoire à son 37e départ, deux autres catégories dans lesquelles il est le meneur dans la LNH.

Pendant que le gardien québécois fermait la porte aux attaquants des Kings, Brandon Pirri a poursuivi sa productive séquence de succès à l’attaque.

Alors que le score était encore de 0-0 en troisième période, Pirri s’est emparé d’une rondelle libre dans le cercle droit de mise en jeu et a obtenu son sixième but — et huitième point — en sept rencontres cette saison.

Depuis qu’il s’est joint aux Golden Knights l’an dernier, Pirri a récolté neuf buts en autant de rencontres.

Alex Tuch a ajouté un but dans un filet désert durant la dernière minute de jeu.

Les Golden Knights, qui présentent une fiche de 8-1-3 à leurs 12 dernières rencontres, ont défait les Kings pour la deuxième fois en quatre jours, après les avoir battus samedi à Los Angeles.

Avec ce gain, les Golden Knights totalisent 52 points au classement. Il s’agit du même total que les Flames de Calgary au sommet de la section Pacifique. Les Flames ont joué trois parties de moins que les Golden Knights.

Les Flames et les Golden Knights ont également le même total que les Jets de Winnipeg, qui dominent le classement de la section Centrale. Les Jets ont quatre parties en banque sur les Golden Knights.