NEW YORK — Les Yankees de New York ont accordé un contrat d’une saison au salaire minimum de 555 0000 $ US à l’arrêt-court Troy Tulowitzki, selon ce qu’a appris d’une personne au fait des négociations l’Associated Press.

Cette source a requis l’anonymat puisque l’entente, d’abord rapportée par ESPN, serait conditionnelle à ce que Tulowitzki subisse avec succès des examens médicaux.

Tulowitzki avait pour idole l’ex-capitaine des Yankees Derek Jeter et porte le no 2 en son honneur. Il remplacera vraisemblablement Didi Gregorius, qui se remet d’une construction ligamentaire du coude, à l’inter.

Âgé de 34 ans, Tulowitzki, qui a pris part à cinq matchs des étoiles, n’a pas joué dans les Majeures depuis 2017 et il a été libéré par les Blue Jays de Toronto le mois dernier. Il a été limité à 66 rencontres cette saison-là en raison de blessures aux ischio-jambiers et à la cheville droite. Cette dernière a nécessité une intervention chirurgicale qui lui a fait rater toute la saison 2018.

Les Yankees ont aussi eu des pourparlers avec Manny Machado, l’un des joueurs autonomes les plus convoités du marché.

L’arrivée de Tulowitzki permettra à Gleyber Torres de demeurer au deuxième but et à Miguel Andujar de rester au troisième.

Tulowitzki a été le septième choix au total du repêchage de 2005 par les Rockies du Colorado. Après être devenu un joueur étoile avec ceux-ci, il a paraphé en 2010 un contrat de 10 ans, 157,75 millions $. Les Rockies l’ont échangé aux Jays en juillet 2015 en retour de Jose Reyes.

Si Tulowitzki a aidé les Blue Jays à atteindre la série de championnat de l’Américaine cette saison-là, il a connu une saison 2016 en deçà des attentes, avant que les blessures ne viennent l’embêter.

Les Jays doivent verser 20 millions $ à Tulowitzki en 2019, 14 millions $ en 2020 et 4 millions $ pour racheter une clause d’option pour 2021 inscrite à son contrat. Les Jays verseront la totalité de ces montants, sauf le salaire minimum que lui ont consenti les Yankees pour 2019.

La formation torontoise paiera encore longtemps Tulowitzki: 5 millions $ de son salaire de 2019 lui seront versés en différé, avec un taux d’intérêt de 3 pour cent, les 1er janvier de 2025 à 2034. De plus, les 4 millions $ de la clause de rachat lui seront versés en deux tranches de 2 millions $, les 1er juillet 2021 et 2022.

En 12 saisons au Colorado et à Toronto, «Tulo» a maintenu des moyennes de ,290/,361/,495 avec 224 circuits et 779 points produits. Ses statistiques ont toutes été en déclin au cours de ses trois dernières campagnes.