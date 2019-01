GLAND, Suisse — La famille de Michael Schumacher a demandé d’être compréhensif alors qu’elle continue de maintenir privé l’état de santé du septuple champion du monde de Formule 1 à la veille de son 50e anniversaire.

Dans une déclaration publiée sur Facebook mercredi, la veille de son anniversaire, la famille a écrit: «Soyez assurés que [Michael] est entre les meilleures mains et que nous faisons tout ce qui est physiquement possible pour l’aider. Veuillez comprendre que nous respectons les souhaits de Michael et maintenons privé le sujet très sensible qu’est sa santé, comme toujours.»

Aucun détail sur l’état de santé actuel de l’Allemand n’a été divulgué. L’ex-pilote a subi d’importantes blessures à la tête lors d’une chute en ski alpin à Méribel, dans les Alpes françaises, le 29 décembre 2013.

Le côté droit de la tête de Schumacher a frappé une roche, brisant son casque protecteur. Les médecins lui ont retiré des caillots sanguins, mais certains ont dû être laissés en place, puisque trop profondément ancrés dans le crâne du champion. L’état de santé de Schumacher s’est stabilisé une fois qu’il a été plongé dans un coma artificiel, dont il est ressorti depuis.

Les mises à jour sur son état de santé se sont faites rares depuis qu’il a quitté l’hôpital, en septembre 2014, afin de recevoir des soins privés dans sa résidence, aux abords du lac Genève.

«Michael peut être fier de ce qu’il a accompli, et nous le sommes également, poursuit la famille. C’est pourquoi nous nous remémorons ses succès avec l’exposition Michael Schumacher Private Collection à Cologne, en publiant des souvenirs sur les réseaux sociaux et en poursuivant son œuvre de charité via la fondation Keep Fighting. Nous voulons nous rappeler et célébrer ses victoires, ses records et sa joie.»