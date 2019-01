OTTAWA — Les Canucks de Vancouver ont cédé le gardien Anders Nilsson et l’ailier de la Ligue américaine Darren Archibald aux Sénateurs d’Ottawa en retour du gardien Mike McKenna, de l’attaquant Tom Pyatt et d’un choix de sixième tour au repêchage de juin prochain.

Âgé de 28 ans, Nilsson a une fiche 3-8-1 avec une moyenne de 3,03 et un taux d’efficacité de ,895 cette saison à titre de substitut à Jacob Markstrom.

Archibald, qui est aussi âgé de 28 ans, a marqué un but et ajouté une aide en neuf matchs à Vancouver, en plus de récolter 16 points (11-5) en 23 rencontres avec les Comets d’Utica. Archibald a été affecté aux Senators de Belleville.

McKenna, un gardien de 35 ans, a compilé une fiche de 1-4-1 et une moyenne de 3,96 cette saison. Pyatt, un patineur de 31 ans, a deux mentions d’assistances en 37 présences.

Les Canucks et les Sénateurs s’affronteront mercredi soir, à Ottawa.