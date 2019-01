MINNEAPOLIS — La rumeur courrait depuis une semaine, mais les Twins du Minnesota ont confirmé mercredi que le vétéran frappeur de puissance Nelson Cruz a accepté un contrat d’un an assorti d’une clause d’option pour 2020.

L’arrivée de Cruz procure une option de plus aux Twins au poste de frappeur désigné. Il a disputé 144 matchs avec les Mariners de Seattle en 2018, frappant pour ,256 avec 37 circuits et 97 points produits, en plus de maintenir une présence de moyenne sur les sentiers de ,342.

Le Dominicain de 38 ans a participé six fois au match des étoiles, dont cinq fois au cours des six dernières années.

Deux fois vainqueur du Bâton d’Argent, Crux a disputé 14 saisons dans les Majeures avec les Brewers de Milwaukee, les Rangers du Texas, les Orioles de Baltimore et les Mariners. Il a connu cinq saisons cons.écutives de 37 circuits ou plus. Ses 203 circuits au cours de cette séquence se sont avérés un sommet dans le Baseball majeur.

Trois joueurs — Logan Morrison, Robbie Grossman et Joe Mauer, nouveau retraité — ont obtenu au moins 30 départs comme frappeur désigné pour les Twins la saison dernière.