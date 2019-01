VANCOUVER — Artur Gatiyatov a inscrit le but victorieux et ajouté une mention d’aide à sa fiche, le gardien Demid Yeremeyev a effectué 40 arrêts et le Kazakhstan a vaincu de justesse le Danemark 4-3, mercredi, dans le cadre du premier match de la phase de relégation au Championnat du monde de hockey junior.

Oleg Boiko, Yernar Musabayev et Sayan Daniyar ont aussi touché la cible pour le Kazakhstan, qui a ainsi pris les devants 1-0 dans cette série au meilleur des trois rencontres. Il ne manque donc qu’une victoire aux Kazakhs pour obtenir leur laissez-passer pour le tournoi de 2020 — la formation qui s’inclinera sera remplacée par l’Allemagne.

Jonas Rondbjerg, Andreas Grundtvig et Malte Setkov ont riposté, permettant aux Danois d’inscrire leurs premiers filets du tournoi. Mads Soegaard a effectué 15 arrêts dans la défaite des siens.

Le match no 2 de cette série est prévu vendredi.

Le Danemark avait surpris le Bélarus en phase de relégation l’an dernier.