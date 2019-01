NEW YORK — Matt Murray a poursuivi sa lancée depuis son retour au jeu et repoussé 28 tirs, et les Penguins de Pittsburgh ont tabassé les Rangers de New York 7-2, mercredi soir, pour porter à sept leur série de victoires.

Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jake Guentzel, Kristopher Letang et Dominik Simon ont tous récolté un but et une mention d’aide. Zach Aston-Reese et Tanner Pearson ont aussi trouvé le fond du filet pour les Penguins, qui ont gagné neuf de leurs 10 derniers matchs. Patric Hornqvist a conclu la soirée avec deux passes.

Murray a porté sa fiche à 6-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,49 en six rencontres depuis son retour au jeu le 15 décembre, à la suite d’une blessure au bas du corps. Il présente aussi un dossier de 8-0 en carrière contre les Rangers, incluant les séries éliminatoires.

Ryan Strome et Pavel Buchnevich ont répliqué pour les locaux, qui avaient une fiche de 2-0-2 à leurs quatre matchs précédents et de 2-0-5 à leurs sept précédents à domicile.

Henrik Lundqvist, qui a été sélectionné pour représenter les Rangers au match des étoiles plus tôt mercredi, a concédé six buts sur 18 lancers avant d’être chassé de la partie alors qu’il restait moins de cinq minutes à écouler au match. Alexandar Georgiev l’a remplacé et terminé la rencontre avec six arrêts.