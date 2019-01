DENVER — Joe Pavelski a marqué un but et ajouté trois aides et il s’est avéré la figure dominante d’une victoire de 5-3 des Sharks de San Jose face à l’Avalanche du Colorado mercredi soir.

Pavelski a affiché rapidement ses intentions en touchant la cible pour son 24e de la saison à 2:15 de la première période, lors d’un avantage numérique.

Il a ajouté des aides sur les filets de Brent Burns, lors d’une autre supériorité numérique tard au premier engagement, et sur ceux d’Evander Kane et de Lukas Radil.

Joonas Donskoi a réussi l’autre but des Sharks, qui menaient 5-2 après 40 minutes de jeu.

Tyson Jost a tenté d’amorcer une remontée en fin de deuxième avec le premier de ses deux buts.

Tyson Barrie a également déjoué Martin Jones en troisième, mais les efforts de l’Avalanche n’ont pas porté fruit davantage.

Matt Calvert, en première période, a marqué l’autre filet de l’Avalanche, qui a dominé 35-27 au chapitre des tirs aux buts.