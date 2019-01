TORONTO — Zach Parise a inscrit le but victorieux du Wild du Minnesota, qui a comblé des déficits de 2-0 et 3-2 avant de venir à bout des Maple Leafs de Toronto 4-3 jeudi après-midi.

Jared Spurgeon, avec un but et deux mentions d’aide, Charlie Coyle, avec un but et une passe, et Mikko Koivu ont aussi touché la cible pour le Wild (19-17-3). Devan Dubnyk, qui participera au match des étoiles pour la troisième fois de sa carrière plus tard ce mois-ci, a repoussé 38 tirs devant le filet du Wild.

Mitch Marner, avec un doublé, et William Nylander ont noirci la feuille de pointage pour les Maple Leafs (26-12-2).

John Tavares a ajouté deux mentions d’assistance à sa fiche, mais cela n’a pas empêché les Leafs d’encaisser une deuxième défaite d’affilée — après celle de 4-0 subie contre les Islanders de New York samedi dernier, qui avait mis un terme à une série de cinq gains.

Michael Hutchinson a effectué 30 arrêts à son premier match dans l’uniforme des Leafs, après avoir été rappelé d’urgence des ligues mineures.

Hutchinson et son coéquipier Kasimir Kaskisuo ont été rappelés d’urgence des Marlies de Toronto puisque le gardien no 1 Frederik Andersen (aine) et son auxiliaire Garret Sparks (commotion cérébrale) sont à l’écart du jeu.

Andersen séjourne présentement sur la liste des blessés, tandis que Sparks, qui a reçu une rondelle dans le masque protecteur pendant une séance d’entraînement mercredi après avoir commencé les trois derniers matchs des Maple Leafs, était absent par mesure préventive.

Hutchinson s’est joint à l’organisation torontoise samedi dernier, à la suite d’une transaction avec les Panthers de la Floride. Il agissait à titre de police d’assurance pour les Leafs, qui ont notamment perdu Curtis McElhinney et Calvin Pickard au ballottage avant le début de la campagne.

Le match était présenté exceptionnellement à 14h, afin de célébrer la jeunesse et d’encourager la prochaine génération d’amateurs de hockey torontois.