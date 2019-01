PHILADELPHIE — Dougie Hamilton, Justin Williams et Teuvo Teravainen ont tous fait vibrer les cordages en période médiane et les Hurricanes de la Caroline sont venus à bout des Flyers de Philadelphie 5-3, jeudi soir.

Les Flyers ont donc encaissé une cinquième défaite d’affilée et présentent une fiche de 3-5-1 depuis que Scott Gordon a été nommé entraîneur-chef par intérim de l’équipe.

Wayne Simmons a marqué en troisième période pour rétrécir l’écart à 4-1 et mettre un terme à une séquence de 123 minutes sans but des Flyers. Ces derniers ont cependant manqué de temps pour compléter la remontée: Sean Couturier et James van Riemsdyk ont aussi noirci la feuille de pointage au troisième tiers.

Le deuxième filet de la rencontre de Teravainen a freiné la remontée des Flyers et confirmé la troisième victoire des Hurricanes depuis le 20 décembre. Petr Mrazek a effectué 31 arrêts devant le filet des visiteurs.

Les Flyers ont perdu les quatre derniers matchs de leur récent voyage de cinq, et ils n’ont pu rectifier le tir — même à domicile. Celui-ci, jadis un amphithéâtre intimidant pour l’adversaire, présentait de nombreux sièges vides lors de la mise en jeu initiale, et la foule s’est précipitée vers la sortie après les trois filets des Hurricanes en deuxième période.