NEW YORK — Devon Toews a réussi son premier but dans la LNH à 1:48 en prolongation, jeudi, permettant aux Islanders de New York de gagner 3-2 face aux Blackhawks de Chicago.

Toews a converti son propre long rebond, après un tir du cercle gauche.

Le Britanno-Colombien de 24 ans a été un choix de quatrième tour des Islanders en 2014. Il en était à un cinquième match dans la Ligue nationale.

Mathew Barzal a marqué deux fois pour les Islanders, qui méritaient un cinquième gain d’affilée. L’équipe rejoue samedi à St. Louis.

Robin Lehner a fait 19 arrêts, n’étant battu que par Dominik Kahun et Patrick Kane. Collin Delia a dû faire face à 50 tirs.