OTTAWA — Le joueur de centre Jean-Gabriel Pageau des Sénateurs d’Ottawa devrait faire ses débuts cette saison, dimanche, contre les Hurricanes de la Caroline après avoir raté les 41 premiers matchs en raison d’une déchirure au tendon d’Achille.

L’absence de Pageau, qui s’est blessé au premier jour du camp d’entraînement, devait durer de quatre à six mois selon les estimations initiales.

«C’est vraiment un miracle, a reconnu l’entraîneur des Sénateurs, Guy Boucher, après l’entraînement de vendredi. Et non seulement parce qu’il est en avance sur les pronostics, mais il est de beaucoup en avance.»

Pageau, un choix au repêchage des Sénateurs en 2011, a été l’un des joueurs les plus fiables dans les deux zones au cours des trois dernières saisons. Sa présence devrait aider la cause de son équipe qui a subi six défaites d’affilée et qui occupe la dernière place du classement de l’Association de l’Est.

«Il aide dans tous les aspects, a poursuivi Boucher. Pageau est l’un de nos leaders, l’un de nos joueurs les plus appréciés. Il donne du courage.»

Les Sénateurs devraient aussi compter sur deux autres joueurs qui feront leurs débuts à Ottawa, samedi, contre le Wild du Minnesota.

Boucher a précisé que le gardien Anders Nilsson, acquis lors d’un transfert avec les Canucks de Vancouver cette semaine, commencera le match devant le filet et l’ailier Rudolfs Balcers, rappelé de Belleville dans la LAH, disputera un premier match dans la LNH contre le Wild.

Le meilleur défenseur Thomas Chabot (blessé au haut du corps) et le gardien titulaire Craig Anderson (commotion cérébrale) ont tous deux patiné, vendredi, et Boucher a souligné que le gardien pourrait être sur le point de revenir.