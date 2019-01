BOUCHERVILLE, Qc — L’ailier du Drakkar de Baie-Comeau Ivan Chekhovic, le défenseur des Mooseheads de Halifax Jake Ryczek, ainsi que le défenseur des Wildcats de Moncton Jordan Spence sont les joueurs du mois de décembre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Chekhovich a été nommé attaquant du mois. Le patineur de 20 ans d’Ekaterinbourg, en Russie, a récolté 10 buts et 20 points en seulement huit matchs. Il a terminé 2018 sur une séquence de sept matchs avec au moins un point, en plus de connaître cinq matchs de plus d’un point le mois dernier.

Il amorce 2019 au deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 64 points, et au premier rang avec ses 32 buts en 35 matchs. Le choix des Sharks de San Jose en 2017 a déjà éclipsé sa marque personnelle de 60 points en une saison, établie en 65 rencontres la saison dernière.

Ryczek a quant à lui été nommé défenseur de décembre. L’Américain de 20 ans a été blanchi une seule fois en sept rencontres le mois dernier et a connu trois matchs de deux points ou plus. Il a terminé le mois avec un différentiel de plus-14.

En 31 matchs jusqu’ici, Ryzcek a amassé 21 points.

Finalement, Spence a été nommée recrue du mois, un titre qui lui est remis pour la deuxième fois cette saison. Le défenseur de 17 ans a connu quatre matchs de plus d’un point, dont une rencontre au cours de laquelle il a amassé trois aides, égalant ainsi les records d’équipe pour le plus de mentions d’assistances et de points par un défenseur en un match.

Spence occupe présentement le premier rang des marqueurs chez les recrues avec 33 points en 40 matchs. Il mène tous les joueurs de première année avec 30 aides et se trouve au troisième rang des défenseurs de la LHJMQ avec 33 points.