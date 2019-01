VANCOUVER — Les Américains auront la chance de tout rafler au championnat mondial de hockey junior, résultat d’un gain de 2-1 face aux Russes en demi-finale, vendredi.

Les Russes étaient invaincus dans le tournoi, et ils ont eu le dessus 36-27 pour les tirs. Mais Oliver Wahlstrom et Alexander Chmelevski ont marqué pour les États-Unis, et la réplique de Grigori Denisenko n’a pas suffi.

Samedi, les rivaux en finale seront les Finlandais ou les Suisses. Ce match débutera à 20h00, vendredi.

Cayden Primeau a fait 35 arrêts, neuf de plus que Pyotr Kochetkov. Primeau a été repêché par le Canadien de Montréal en 2017, au septième tour.

«Je voulais juste rester calme et en contrôle, a dit Primeau, le fils de l’ancien joueur de la LNH Keith Primeau. Je savais qu’ils allaient bourdonner jusqu’à la fin. Je voulais juste rester en bonne position.»

«Ils ont eu des chances mais Cayden a fait de bons arrêts, a confié l’attaquant Josh Norris. Il nous a gardés dans le match et nous avons converti nos occasions. Les gars ont fait du beau travail.»

Les Américains sont donc assurés de faire mieux que leur médaille de bronze de l’an dernier. Ils avaient alors battu la Russie en quarts de finale.

Wahlstrom a marqué à 14:29 au premier tiers. Logan Cockerill semblait vouloir tirer avant de refiler à Wahlstrom, un choix de première ronde des Islanders de New York, en 2018.

Puis, à 4:20 au deuxième vingt, Chmelevski, un espoir des Sharks de San Jose, a fait mouche avec Vitali Kravtsov au cachot, pour avoir fait trébucher. Jack Hughes l’a repéré devant le filet.

Denisenko a répliqué à 14:36 au deuxième engagement. Il a été un choix de premier tour des Panthers de la Floride l’an dernier.

Au milieu de la première période, les arbitres ont refusé un but à Nikita Shashkov, jugeant qu’il a fait un mouvement pour pousser la rondelle dans le but avec le patin.