ROUYN-NORANDA, Qc — Joël Teasdale a engraissé sa fiche personnelle d’un but et une assistance et les Huskies de Rouyn-Noranda ont blanchi le Phoenix de Sherbrooke 4-0, vendredi soir, à l’Aréna Iamgold.

Acquis de l’Armada de Blainville-Boisbriand quelques heures avant le début de la rencontre, Teasdale n’a mis que 27 secondes avant de marquer son premier but dans l’uniforme des Huskies. Le vétéran de 19 ans a accepté une remise d’Alex Beaucage avant d’enfiler l’aiguille.

Quelques minutes plus tard, lors d’un avantage numérique, Teasdale a mis en scène le 11e filet de la saison de Tyler Hinam, aidant les Huskies, la meilleure équipe de la LHJMQ, à gagner une deuxième partie de suite.

Félix Bibeau a ajouté deux réussites pour les hommes de Mario Pouliot, qui attendent aussi le retour du défenseur étoile Noah Dobson. Ce dernier a porté les couleurs du Canada au Championnat mondial de hockey junior.

Le Phoenix a vu sa série de trois victoires s’arrêter, mais il est confortablement installé en troisième position de l’Association Ouest.

Samuel Harvey a obtenu un troisième jeu blanc cette saison, réalisant 22 arrêts pour les Huskies. Thommy Monette a terminé le match avec 29 arrêts pour le Phoenix.

Titan 0 – Voltigeurs 6

Joseph Veleno a salué son retour dans la LHJMQ en amassant trois aides et les Voltigeurs de Drummondville ont écrasé le Titan d’Acadie-Bathurst 6-0.

À peine revenu de son passage au Championnat mondial de hockey junior, Veleno a poursuivi sur sa bonne lancée, récoltant au moins un point dans un 10e match de suite. Il a inscrit 11 buts et 39 points pendant cette séquence.

Nicolas Guay, avec deux buts et une aide, Cédric Desruisseaux, avec un but et une assistance, Brandon Skubel, avec deux réussites, et Gregor MacLeod, qui a fourni un filet et une mention d’aide, ont joint la fête pour les Voltigeurs, qui ont gagné un troisième match de suite. Nicolas Beaudin a mis la table pour trois buts.

Le Titan n’a pas signé une victoire à ses sept dernières sorties.

Ce ne sera pas le blanchissage le plus spectaculaire de sa carrière, mais Anthony Morrone pourra tout de même l’ajouter à sa fiche grâce à huit arrêts. Tyriq Outen a alloué six buts en 49 tirs pour le Titan.

Océanic 3 – Mooseheads 6

Les Mooseheads de Halifax ont inscrit les cinq premiers buts de leur affrontement contre l’Océanic de Rimouski, détalant vers un gain facile de 6-3.

Les Mooseheads, meneurs de l’Association Est, détenaient une avance de 5-0 après 29 minutes de jeu et ils ont remporté une troisième partie consécutive.

Justin Barron a fait sentir sa présence en faisant bouger les cordages dès la 13e seconde du match et il a ajouté deux aides dans la victoire des siens. Raphaël Lavoie, à deux occasions, Arnaud Durandeau, Antoine Morand et Joel Bishop ont également trouvé le fond du filet pour les hommes d’Eric Veilleux.

Nathan Ouellet, Olivier Garneau et Zachary Massicotte, avec son premier but dans la LHJMQ, ont fourni les réussites à l’Océanic. À son retour au jeu après avoir participé au Championnat mondial de hockey junior, Alexis Lafrenière a obtenu une mention d’assistance.

Alexis Gravel a connu un bon départ pour les Mooseheads et il a terminé la partie avec 31 arrêts. Tristan Bérubé, en 13 tirs, et Colten Ellis, en 14 lancers, ont tous les deux accordé trois buts du côté des visiteurs.

Remparts 4 – Wildcats 3 (Prol.)

Pierrick Dubé a couronné la remontée des siens en marquant en prolongation et les Remparts de Québec ont vaincu les Wildcats de Moncton 4-3.

Dès la 94e seconde de la période supplémentaire, Dubé a accepté une passe du revers d’Andrew Coxhead et il a trompé la vigilance de Francis Leclerc grâce à un tir vif.

Coxhead, Gabriel Montreuil et Dylan Schives ont aussi enfilé l’aiguille pour les Remparts, qui ont mis un frein à une séquence de quatre revers. Brandon Frattaroli s’est fait complice de deux filets.

Jonathan Aspirot a marqué deux buts pour les Wildcats, qui menaient 3-1 en deuxième période. Jeremy McKenna, avec son 27e but de la campagne, a complété le pointage.

Carmine-Anthony Pagliarulo a signé une première victoire dans l’uniforme des Remparts, repoussant 25 rondelles. Leclerc a conclu la rencontre avec 26 arrêts.

Drakkar 5 – Tigres 3

Ivan Chekhovich a récolté trois mentions d’aide, guidant le Drakkar de Baie-Comeau vers une victoire de 5-3 contre les Tigres de Victoriaville.

Chekhovich a préparé trois des quatre premiers buts du Drakkar et il s’est hissé temporairement à égalité au premier rang des meilleurs pointeurs du circuit Courteau, avec 67 points.

Gabriel Fortier a amassé un but et deux aides, Nathan Légaré a marqué deux buts tandis que Yaroslav Alexeyev et Shawn Element ont noirci la feuille de pointage une fois chacun pour le Drakkar. La troupe de la Côte-Nord n’a pas subi une défaite en temps réglementaire à ses quatre dernières sorties.

Olivier Mathieu, par deux fois, et Dominic Cormier, qui a ajouté une assistance, ont enfilé l’aiguille pour les Tigres, qui se sont inclinés pour une troisième partie consécutive.

Après avoir bloqué 15 tirs, le gardien du Drakkar Dereck Baribeau a quitté la rencontre alors qu’il restait 4:30 à écouler. Lucas Fitzpatrick a été parfait devant quatre lancers. Tristan Côté-Cazenave a cédé quatre fois en 10 tirs avant de voir Fabio Iacobo repousser 21 des 22 rondelles dirigées vers le filet des Tigres.

Saguenéens 3 – Olympiques 2 (Fus.)

Hendrix Lapierre a tranché en tirs de barrage et les Saguenéens de Chicoutimi ont battu les Olympiques de Gatineau 3-2.

Après avoir son coéquipier Samuel Houde marquer lors de la première vague, Lapierre a servi une superbe feinte du revers à Creed Jones pour offrir une cinquième victoire en six matchs aux Saguenéens.

L’équipe de Chicoutimi a effacé un retard de deux buts grâce à Vladislav Kotkov, au deuxième engagement, et Justin Ducharme, avec un peu plus de cinq minutes à jouer à l’affrontement.

Charles-Antoine Roy et Giordano Finoro ont répliqué pour les Olympiques, qui ont perdu une deuxième partie d’affilée.

Zachary Bouthillier n’a rien donné en tirs de barrage et il a stoppé 19 rondelles devant la cage des Saguenéens. Jones a réalisé 32 arrêts dans la défaite.

Screaming Eagles 5 – Sea Dogs 1

Derek Gentile a touché la cible à deux reprises et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont retrouvé le chemin de la victoire en défaisant les Sea Dogs de Saint-Jean 5-1.

Gentile a ouvert la marque à mi-chemin au premier engagement, grâce à un but en désavantage numérique, et il a inscrit l’éventuel filet victorieux seulement 71 secondes plus tard, lorsqu’il a complété un jeu de Nathan Larose.

Egor Sokolov et Ian Smallwood ont tous les deux amassé un but et une aide pour les Screaming Eagles, qui ont mis fin à une courte série de deux défaites. Shaun Miller a aussi fait scintiller la lumière rouge.

Aiden MacIntosh a été le seul joueur des Sea Dogs à pouvoir répliquer, réduisant l’écart à 2-1 avant la fin du premier tiers.

Le gardien recrue William Grimard a stoppé 22 des 23 tirs dirigés vers lui devant la cage des Screaming Eagles. À l’autre bout de la patinoire, le vétéran Alex D’Orio a une fois de plus été très occupé, réalisant 36 arrêts.

Armada 2 – Foreurs 3

Jonathan Lemieux s’est dressé devant 36 lancers et les Foreurs de Val-d’Or ont résisté à une poussée de l’Armada de Blainville-Boisbriand pour triompher 3-2.

Les Foreurs menaient 3-0 au troisième vingt quand Luke Henman et Peyton Hoyt ont trouvé le fond du filet pour réduire l’écart. Lemieux a toutefois tenu le coup.

Jérémy Michel, Ivan Kozlov et Maxence Guenette ont été les auteurs des buts de la formation de Val-d’Or, qui n’a pas connu la défaite à ses deux derniers matchs.

L’Armada a encaissé un cinquième revers de suite, quelques heures après avoir échangé le vétéran Joël Teasdale aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Brendan Cregan a lui aussi effectué 36 arrêts dans la défaite, à son deuxième départ avec l’Armada.