DENVER — Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen ont marqué en avantage numérique tôt en première période, aidant l’Avalanche du Colorado à écraser les Rangers de New York 6-1, vendredi soir.

Rantanen a ajouté un but pour l’Avalanche, qui a gagné pour une première fois depuis le 19 décembre, ce qui mettait à une séquence de six revers. Gabriel Landeskog, Alexander Kerfoot et Ryan Graves, avec son premier but dans la LNH, ont aussi contribué dans la victoire.

L’Avalanche a inscrit trois buts en 10 occasions en supériorité numérique. Deux d’entre eux ont été marqués lors d’une pénalité majeure de cinq minutes à Cody McLeod.

Philipp Grubauer a réalisé 24 arrêts, dont un lors d’un tir de pénalité décerné à Jimmy Vesey, tard en troisième période.

Ryan Strome a été l’auteur de la seule réussite des Rangers, qui ont été dominés 47-25 au chapitre des lancers. Alexandar Georgiev a tenté de garder l’Avalanche à portée de son équipe alors que Henrik Lundqvist bénéficiait d’une soirée de congé.

Tyson Barrie a amassé trois mentions d’aide, ce qui lui donne un total de 278 points en carrière. Il s’agit du plus haut total de l’histoire de l’Avalanche pour un défenseur. Barrie a devancé John-Michael Liles.