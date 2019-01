GLENDALE, Ariz. — Keith Kinkaid a bloqué 21 tirs et il a ajouté deux arrêts en fusillade, guidant les Devils du New Jersey vers un gain de 3-2 aux dépens des Coyotes de l’Arizona, vendredi soir.

Kinkaid, qui est entré dans le match après que MacKenzie Blackwood eut subi une blessure au bas du corps en première période, a repoussé les tentatives d’Alex Galchenyuk et Nick Cousins en tirs de barrage.

Nico Hischier et Blake Coleman ont touché la cible en temps réglementaire alors que Kyle Palmieri et Drew Stafford ont marqué en fusillade. Les Devils ont remporté quatre de leurs six dernières parties.

Le gardien des Coyotes Darcy Kuemper a effectué deux arrêts spectaculaires en prolongation et il a conclu sa soirée de travail avec 33 lancers stoppés.

Conor Garland et Christian Fischer ont enfilé l’aiguille en temps régulier pour les Coyotes, qui ont perdu 11 de leurs 15 derniers matchs.