KÖNIGSSEE, Allemagne — L’Allemande Julia Taubitz a bravé la neige qui s’est abattue de manière soutenue sur la piste et remporté l’épreuve de la Coupe du monde de luge de Königssee, samedi.

L’Américaine Summer Britcher a fini deuxième, devant l’Autrichienne Hannah Prock. La lugeuse étoile allemande Natalie Geisenberger fut l’une de celles qui ont connu des difficultés en raison de la neige, et en conséquence elle a abouti en huitième place. Ce résultat a du même coup mis un terme à la séquence de 25 podiums consécutifs en Coupe du monde de la championne olympique.

Carolyn Maxwell, de Calgary, a fini au 11e rang.

Les organisateurs ont décidé que la piste serait nettoyée après chaque groupe de trois lugeuses, et la première de chaque groupe était de toute évidence avantagée. Celles qui ont dû composer avec les accumulations de neige ont perdu beaucoup de vitesse — et de temps —, les empêchant ainsi d’aspirer au podium.

La Russe Ekaterina Katnikova, qui a dominé la première manche après avoir profité d’une piste dégagée, a fini 22e de la deuxième et s’est contentée du 17e échelon au cumulatif. Geisenberger est demeurée en tête du classement général de la Coupe du monde, bien que son avance ne soit plus que de 17 points.

Les conditions étaient un peu différentes lors de l’épreuve de double plus tôt samedi, et les résultats étaient prévisibles.

Les Allemands Toni Eggert et Sascha Benecken l’ont emporté, devant leurs compatriotes Tobias Wendl et Tobias Arlt. Les Autrichiens Thomas Steu et Lorenz Köller ont complété le podium.

Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont terminé au 13e rang.

Il s’agissait de la sixième médaille du duo Eggert-Benecken cette saison, et de leur quatrième d’or.