ALTENBERG, Allemagne — Les Canadiennes Christine de Bruin et Kristen Bujnowski croyaient bien avoir décroché leur première victoire en bob à deux en Coupe du monde de bobsleigh, samedi, mais la championne olympique allemande Mariama Jamanka leur a arrachée de justesse.

Jamanka est venue de l’arrière en deuxième manche pour l’emporter, signant du même coup sa deuxième victoire cette saison.

Jamanka et Annika Drazek ont complété la compétition avec un chrono d’une minute et 57,25 secondes. De Bruin et Bujnowski ont obtenu l’argent après avoir concédé seulement 0,31 seconde, tandis que les Américaines Elana Meyers Taylor et Lake Kwaza finissaient au troisième rang, à 0,08.

Les Britanniques Mica McNeill et Montell Douglas ont été les plus rapides en première manche, mais elles ont connu des ennuis en deuxième manche et ont abouti au pied du podium.

Jamanka a obtenu deux médailles d’or et une autre d’argent lors des trois premières épreuves de la campagne. Meyers Taylor a récolté son deuxième disque de la campagne, encore en bronze.

La compétition masculine de bob à deux aura lieu en fin de journée samedi.