VAL DI FIEMME, Italie — La Canadienne Emily Nishikawa a grimpé de cinq échelons au classement du Tour de ski après avoir terminé en 25e place du 10 kilomètres classique en départ groupé samedi à Val di Fiemme, en Italie.

La fondeuse âgée de 29 ans originaire de Whitehorse, au Yukon, a connu un départ canon au sein d’un peloton de 30 des meilleurs athlètes de la planète dans cette discipline au Tour de ski, une compétition qui totalise sept épreuves.

Nishikawa a grimpé au 15e rang tôt dans cette course de quatre tours à Val di Fiemme, un parcours exigeant ponctué de nombreuses côtes longues et abruptes. À ses deux derniers tours, la seule Canadienne toujours en lice dans cette compétition a dégringolé jusqu’en 25e place, après avoir arrêté le chrono à 32 minutes et 21,7 secondes.

La Norvégienne Ingvild Flugstad Oestberg sera en tête à l’aube de la septième et dernière épreuve, après avoir enlevé les honneurs de la sixième étape en 29:34,4. Deux Russes se sont emparées des deux dernières marches du podium, soit Natalia Nepryaeva (29:44,4) et Anastasia Sedova (29:45,2).

Jusqu’ici 41 fondeuses se sont retirées du Tour de ski, et 30 s’attaqueront maintenant à l’épreuve la plus difficile de toutes — un sprint de neuf kilomètres, dont les trois derniers se dérouleront sur l’Alpe Cermis, une rampe dotée d’une élévation de pente de 28 pour cent à certains endroits.

Du côté masculin, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a dominé le 15 km classique en départ groupé en 40:52,6. Il a devancé au fil d’arrivée l’Italien Francesco de Fabiani (40:53,2) et le Russe Alexander Bolshunov (40:55,2). Aucun fondeur canadien n’a pris part à cette épreuve.