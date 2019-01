PHILADELPHIE — TJ Brodie a fait vibrer les cordages à une minute et 59 secondes en prolongation, après que Matthew Tkachuk eut créé l’égalité avec 4:17 à jouer au match, et les Flames de Calgary ont arraché une courte victoire de 3-2 aux Flyers de Philadelphie samedi.

Tkachuk a ensuite obtenu une mention d’aide sur le filet victorieux en surtemps. L’attaquant des Flyers Jordan Weal a commis un revirement en zone offensive qui a mis la table pour une descente à deux contre un. Tkachuk a alors expédié une passe transversale vers Brodie, qui a habilement déjoué Carter Hart et procuré la victoire aux meneurs de la section pacifique.

Tkachuk avait auparavant créé l’égalité avec 4:17 à écouler lorsqu’il a décoché un tir des poignets de l’enclave qui a déjoué Hart du côté de la jambière droite. Hart a conclu la journée avec 29 arrêts.

Johnny Gaudreau a inscrit son 24e filet de la campagne pour les Flames, dont les 56 points de classement leurs permettent de trôner au sommet de l’Association Ouest.

Travis Sanheim et Travis Konecny ont marqué pour les Flyers, qui ont encaissé une sixième défaite d’affilée. Ils occupent le dernier rang de la section métropolitaine, et ont commencé la journée à égalité avec les Kings de Los Angeles et les Sénateurs d’Ottawa au dernier rang de la ligue.

Le gardien des Flames David Rittich était de retour au jeu après avoir raté deux rencontres en raison d’une blessure au bas du corps et il a repoussé 32 tirs.